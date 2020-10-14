В Петербурге выросло количество вакансий для пожарных

В среднем специалистам предлагают 34 тысячи рублей.

За год в Петербурге в полтора раза выросло количество вакансий для пожарных, передает пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Спрос на специалистов вырос и в целом по стране – было открыто в 2 раза больше предложений о работе. Пожарные требуются в Москве, Красноярском крае, Петербурге, Московской области и Краснодарском крае, в этих регионах больше всего предложений. Причем, требуются и городские, и лесные пожарные.

В среднем зарплату предлагают в районе 34 тысяч рублей, а в Петербурге – около 50 тысяч. Соискатели же рассчитывают на 40-50 тысяч в целом по стране, а в Петербурге – почти на 70 тысяч. На одну вакансию претендуют три соискателя.

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Фото: Piter.tv