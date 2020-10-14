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В Петербурге выросло количество вакансий для пожарных
Сегодня, 9:56
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В Петербурге выросло количество вакансий для пожарных

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В среднем специалистам предлагают 34 тысячи рублей.

За год в Петербурге в полтора раза выросло количество вакансий для пожарных, передает пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Спрос на специалистов вырос и в целом по стране –  было открыто в 2 раза больше предложений о работе. Пожарные требуются в Москве, Красноярском крае, Петербурге, Московской области и Краснодарском крае, в этих регионах больше всего предложений. Причем, требуются и городские, и лесные пожарные. 

В среднем зарплату предлагают в районе 34 тысяч рублей, а в Петербурге – около 50 тысяч.  Соискатели же рассчитывают на 40-50 тысяч в целом по стране, а в Петербурге – почти на 70 тысяч. На одну вакансию претендуют три соискателя. 

Ранее мы писали, что в Доме Басевича вновь произошел пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: headhunter северо-запад, вакансия, пожарные
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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