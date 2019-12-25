Эксперт назвал февраль лучшим временем для тихой охоты за работой в Петербурге

Карьерный консультант объяснил стратегическое преимущество зимы перед сезонным всплеском.

Февраль предоставляет соискателям уникальную возможность подготовиться к сезонному оживлению рынка труда. Такое мнение высказал карьерный консультант Владислав Таушанков. По его словам, весна и осень традиционно являются периодами наибольшей активности, однако именно последний зимний месяц дает стратегическое преимущество, пишет "Профи.ру".

В компаниях начинают открывать вакансии, но конкуренция со стороны соискателей еще не достигла пика, пояснил эксперт. В это время он рекомендует спокойно обновить резюме, подготовить сопроводительные письма и настроить личный кабинет на профильных ресурсах.

Таушанков посоветовал начинать поиск с базовых действий. Необходимо проверить статус поиска, актуальность контактов и указанных городов, проанализировать историю предыдущих откликов. Важно также убедиться, что профиль корректно считывается ATS-системами – программами, которые автоматически обрабатывают резюме работодателей.

В некоторых случаях эксперт рекомендует полностью обнулить активность и пересобрать стратегию поиска, чтобы выйти на рынок труда с обновленными и более эффективными инструментами.

