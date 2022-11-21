В Петербурге зафиксирован рост спроса на новогодние заграничные туры

Одним из самых популярных направлений был и остается Египет.

Как сообщает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на портал "Слетать.ру", спрос на новогодние туры среди жителей Петербурга вырос в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. Направление почти трети всех праздничных путевок, впрочем, давно известно – одними из самых популярных остаются туры в Египет.

Сразу после него следует Таиланд, путевки в который составляют 25% от общего числа заграничных путешествий. Чуть больше 13% петербуржцев желает отметить Новый год в ОАЭ, а в Абхазию собираются лишь 2,2% жителей Северной столицы.

Внутренний новогодний туризм представлен преимущественно турами в Краснодарский край, Калининград и Минеральные воды. путевки внутри страны составили 18,7% от общего числа новогодних туров и заняли третье место по популярности после Таиланда.

Вместе с тем заметно стало изменение времени пребывания в туре. Согласно данным прошлых лет, средняя продолжительность новогодних путевок до сих пор составляла 7 суток. В этом году к ним прибавился еще один день. Также вырос показатель среднего срока бронирования – он увеличился на 11% и составил 2,5 месяца.

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Фото: Piter.TV