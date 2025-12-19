Спрос на готовую еду в Петербурге увеличился почти на 20%

По словам директора по пищевой безопасности сети магазинов X5 ("Пятерочка", "Перекресток", "Чижик"), Елены Крупской, прошедший год ознаменовался значительным ростом спроса на готовые блюда в Петербурге — показатель увеличился практически на 20%. Об этом пишет ТАСС,
Что касается других крупных российских городов, наибольшего прироста достиг Нижний Новгород, где продажи выросли сразу на 45%. Следующими идут Екатеринбург (рост +41%) и Новосибирск (+37%). Исследования группы компаний "X5 Клиентский опыт" выявили наиболее популярные блюда Петербурга: лидируют традиционные борщ, котлеты по-киевски, салат оливье и селёдка под шубой. Из десертов жители чаще всего выбирают клубничный чизкейк, тарталетки с голубикой и пирожное "Картошка".
Эксперты ожидают, что в наступившем 2026 году предложение готовых блюд значительно расширится благодаря введению новых позиций — появятся специализированные блюда национальной кухни, функциональные продукты и товары категории здорового образа жизни. Согласно исследованиям "X5 Клиентский опыт", популярность готовой еды продолжает увеличиваться: примерно четверть покупателей планирует расширить объем покупок готовой продукции, большинство же (около 63%) намерены приобретать её дополнительно к основной продуктовой корзине.
Фото: Freepik
