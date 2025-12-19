Спрос на готовую еду в Петербурге увеличился почти на 20%

Эксперты ожидают, что в наступившем 2026 году предложение готовых блюд значительно расширится благодаря введению новых позиций.

По словам директора по пищевой безопасности сети магазинов X5 ("Пятерочка", "Перекресток", "Чижик"), Елены Крупской, прошедший год ознаменовался значительным ростом спроса на готовые блюда в Петербурге — показатель увеличился практически на 20%. Об этом пишет ТАСС,

Что касается других крупных российских городов, наибольшего прироста достиг Нижний Новгород, где продажи выросли сразу на 45%. Следующими идут Екатеринбург (рост +41%) и Новосибирск (+37%). Исследования группы компаний "X5 Клиентский опыт" выявили наиболее популярные блюда Петербурга: лидируют традиционные борщ, котлеты по-киевски, салат оливье и селёдка под шубой. Из десертов жители чаще всего выбирают клубничный чизкейк, тарталетки с голубикой и пирожное "Картошка".

Эксперты ожидают, что в наступившем 2026 году предложение готовых блюд значительно расширится благодаря введению новых позиций — появятся специализированные блюда национальной кухни, функциональные продукты и товары категории здорового образа жизни. Согласно исследованиям "X5 Клиентский опыт", популярность готовой еды продолжает увеличиваться: примерно четверть покупателей планирует расширить объем покупок готовой продукции, большинство же (около 63%) намерены приобретать её дополнительно к основной продуктовой корзине.

Фото: Freepik