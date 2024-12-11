В Петербурге вырос спрос на антидепрессанты

Общая сумма продаж составила 1,34 млрд рублей, увеличившись на 37%.

Продажи антидепрессантов в аптеках Санкт-Петербурга демонстрируют устойчивый рост. В 2024 году в городе было реализовано 1,44 млн упаковок препаратов данной группы, что на 22% больше, чем в 2023 году. Общая сумма продаж составила 1,34 млрд рублей, увеличившись на 37%, сообщает "Деловой Петербург".

Директор по развитию аналитической компании "АРЭНСИ Фарма" Николай Беспалов отметил, что данная тенденция сохраняется уже не первый год. В 2023 году натуральный объем продаж вырос на 15%, а денежный — на 17%.

Доля Петербурга в общероссийском объеме рынка антидепрессантов в 2024 году составила примерно 7,5% в упаковках и 9,3% в рублях. Средняя стоимость одной упаковки составила почти 1,3 тысячи рублей. Цена одной упаковки в среднем увеличилась на 12,5% за год, что свидетельствует об активном переходе потребителей на более дорогостоящие препараты, прокомментировал Николай Беспалов.

Согласно данным DSM Group, в 2024 году продажи антидепрессантов в Санкт-Петербурге достигли 1,3 млн упаковок на общую сумму 1,4 млрд рублей. Для сравнения, в 2020 году эти показатели составляли соответственно 377,2 тыс. упаковок и 302,3 млн рублей.

Значительный рост отмечается и в начале 2025 года. К примеру, по информации "ПроАптеки", продажи товаров в категории "антидепрессанты" в регионе на 27 января 2025 года увеличились на 3,6% в денежном выражении, что составляет 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В аптеках сети ГК "Эркафарм" количество проданных упаковок антидепрессантов выросло на 2%, а в денежном эквиваленте — на 26%.

Евгений Ружейников, генеральный директор маркетплейса здоровья "Здравсити", зафиксировал превышение продаж за неполный январь 2025 года над прошлогодними показателями в 1,5 раза. Эти цифры совпадают с общей динамикой роста маркетплейса, чья выручка по итогам 2024 года увеличилась на 64%.

Екатерина Хасанова, директор петербургского центра психологической поддержки "Мосты", сообщила, что случаи симптомов депрессии становятся всё более частыми. Она отметила, что такая ситуация началась с момента пандемии, когда изоляция привела к нарушению социальных связей, а массовая работа на удалёнке уменьшила общение.

Ранее мы сообщили о том, что продажи мебели в Петербурге и СЗФО взлетели на 18%.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)