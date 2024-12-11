Продажи мебели в Петербурге и СЗФО взлетели на 18%

Наибольший спрос наблюдался на мебель для кухни (рост +22%), мебель для хранения – шкафы и гардеробные (+18%) и мягкую мебель (+16%).

В Петербурге в прошедшем году зафиксирован рост продаж мебели. Ретейлеры прогнозируют, что в 2025 году тенденция сохранится без признаков спада, пишет "ДП".

По данным аналитиков компании Mr.Doors, в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) в 2024 году продажи мебели увеличились в среднем более чем на 18%. Наибольший спрос наблюдался на мебель для кухни (рост +22%), мебель для хранения – шкафы и гардеробные (+18%) и мягкую мебель (+16%).

Дмитрий Борзов, региональный директор интерьерной компании Mr.Doors, объясняет этот позитивный тренд стремлением жителей региона вкладывать свои сбережения в обновление интерьера, а также развитием сектора индивидуального жилищного строительства.

Компания "Лемана ПРО" отмечает, что в 2024 году оборот мебели и товаров для дома в Санкт-Петербурге вырос на 11,1%. Особенно заметно увеличение спроса на модульные кухни, где объем продаж увеличился на 23% благодаря доступности данного сегмента. Продажи проектных кухонь поднялись на 11,3%, корпусной мебели – на 7,6%. Средний чек на кухонную и корпусную мебель в городе за год поднялся на 16,9%.

Наталья Новикова, директор категории "Кухни" компании "Лемана ПРО", уточняет, что несмотря на общий рост стоимости мебели на 6,1%, который соответствует уровню инфляции, в отдельных категориях были отмечены снижающиеся цены. Например, стоимость кухонных каркасов упала на 12% благодаря увеличению числа поставщиков и улучшению логистики.

Ретейлер "Максидом" подчеркивает, что не перекладывает все повышения цен от поставщиков на покупателей. Индекс цен на сопоставимые товары в их сети в 2024 году составлял менее 5%, что оказалось ниже уровня инфляции. Средний чек оставался стабильным, изменяясь лишь в периоды акций и скидок.

На Wildberries в Петербурге наибольшим спросом пользовались шкафы (рост продаж +304%), диваны (+264%), кухонные гарнитуры (+188%) и кровати (+138%). Общий рост оборота мебели на платформе превысил 100%.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские барбершопы и магазины цветов стали лидерами по росту выручки.

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