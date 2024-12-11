Петербургские барбершопы и магазины цветов стали лидерами по росту выручки

За год их прибыль увеличилась на 16%.

В IT-компании "Эвотор" проанализировали, какие из предприятий Северной столицы заняли лидирующие позиции по росту выручки в прошедшем году. В ТОПе – универсальные парикмахерские, барбершопы и цветочные магазины, – сообщает "Деловой Петербург".

Как отмечают специалисты, зачастую такой рост прибыли связан не с повышением покупательского интереса, а с ростом цен или инфляцией. Доказательством этого является то, что среднее количество продаж в чеках магазинов и салонов увеличилось лишь на 2%.

При этом зарегистрировано, что жители Северной столицы стали чаще покупать цветы в подарок. Спрос на букеты в 2024 году увеличился на 11%, а средняя выручка магазинов – на 32%.

Согласно данным статистики, у жителей Петербурга также вырос интерес к узкоспециализированным салонам красоты. Среднее число услуг, которое смогли в прошлом году нарастить такие салоны, увеличилось на 17%. Для сравнения: универсальные парикмахерские нарастили лишь 3%. Пропорционален и рост выручки: узкопрофильные салоны смогли повысить ее на 35%, а салоны "эконом-класса" – на 26%.

Вместе с тем экономисты отмечают пониженный интерес к пивным заведениям. Число их продаж снизилось на 6%. Чего не сказать об алкомаркетах, чье количество продаж поднялось до значения в 5%.

Особенный упадок испытали киоски уличной еды. Их выручка в Петербурге снизилась на 2%, а количество продаж уменьшилось на 15%. Вместе с тем средняя выручка в кофейнях поднялась на 26%, а число продаж – на 29%.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге открылся филиал "Честного знака", где представителям малого и среднего предпринимательства помогут с маркировкой продукции.

Фото: Freepik