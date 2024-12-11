В новом центре маркировки предпринимателям легкопрома помогут маркировать их продукцию.

Первый в СЗФО филиал "Честного знака" открылся в Петербурге на базе Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Решение об открытии центра маркировки было принято в коне прошлого года. Подразумевается, что филиал государственного оператора поможет производителям из сферы легкой промышленности маркировать товары.

Малый и средний бизнес у нас растет. Петербург находится в группе лидеров среди субъектов РФ, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет почти 2 млн. Это более половины от всего занятого населения, в то время как в среднем по России – около 30-40%. Александр Ситов, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга

Как отмечают в пресс-службе, маркировка позволяет представителям малого и среднего предпринимательства не конкурировать с нелегальной торговлей. При этом ранее предприниматели жаловались на новейшую систему маркировки и просили избавить их от ответственности в случае нарушений правил маркировки на первых этапах ведения бизнеса.

Тем временем в Петербург не пустили 366 тонн арахиса без документов.

Фото: Честный знак