Первый в СЗФО филиал "Честного знака" открылся в Петербурге на базе Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства, – рассказали в пресс-службе городской администрации.
Решение об открытии центра маркировки было принято в коне прошлого года. Подразумевается, что филиал государственного оператора поможет производителям из сферы легкой промышленности маркировать товары.
Малый и средний бизнес у нас растет. Петербург находится в группе лидеров среди субъектов РФ, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет почти 2 млн. Это более половины от всего занятого населения, в то время как в среднем по России – около 30-40%.
Александр Ситов, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
Как отмечают в пресс-службе, маркировка позволяет представителям малого и среднего предпринимательства не конкурировать с нелегальной торговлей. При этом ранее предприниматели жаловались на новейшую систему маркировки и просили избавить их от ответственности в случае нарушений правил маркировки на первых этапах ведения бизнеса.
Тем временем в Петербург не пустили 366 тонн арахиса без документов.
Фото: Честный знак
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