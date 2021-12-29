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В России может подорожать вино из-за новой системы маркировки
Сегодня, 12:46
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В России может подорожать вино из-за новой системы маркировки

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Речь идет о системе маркировки "Честный знак".

В ассоциации "Винодельческий союз" предупредили россиян о возможном подорожании вина в связи с новой системой маркировки. Производители с соответствующим письмом обратились к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Об этом пишут "Ведомости".

Отмечается, речь идет про "Честный знак". Это новая система маркировки, эксперимент по ее внедрению должен начаться в июне 2022 года, а завершиться он должен в августе 2023 года. В эксперименте будут участвовать и виноградные вина. По итогам власти должны будут принять решение о внедрении системы маркировки в России.

Предполагается, что при помощи новой маркировки можно будет бороться с контрафактной и некачественной продукцией. Ранее эту систему опробовали на молочной продукции, лекарствах и шубах. Как сообщили в "Винодельческом союзе", внедрение маркировки повысит себестоимость продукции. Так, отпускная цена за бутылку может увеличиться на 70 копеек. Расходы на оборудование, запчасти, техобслуживание и найм дополнительного персонала тоже вырастут.

В результате для конечного покупателя цены на вино могут вырасти на 15%, сообщили виноделы.

Ранее мы писали, что чиновники могут порекомендовать перевозчикам не повышать тарифы на перевозку продуктов. 

Фото: pixabay 

Теги: маркировка честный знак, обязательная маркировка, цены на вино в россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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