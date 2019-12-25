Миронов предложил заморозить маркировку товаров для малого и среднего бизнеса

В России предланают как минимум на два года смягчить требования к маркировке товаров для малого и среднего бизнеса. Соответствующий комментарий депутат Государственный думы, председатель партии "Справедливая Россия" дал журналистам из информационного агентства "ТАСС". Политический деятель объяснил такую инициативу тем, что маркировка приносит большие затраты для предпринимателей, так как для внедрения такой системы требуется закупать оборудование и расширять штат сотрудников. Если в случае с крупными компаниями такие процессы находятся в режиме автоматизации, то МСП приходится делать это вручную.

Необходимо смягчить требования по маркировке продукции для малых и средних предприятий хотя бы на ближайшие два года. <…> Мы предлагаем сделать требования маркировки не обязательными для малого и среднего бизнеса, в том числе предприятий легкой промышленности, сельского хозяйства. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Законодатель считает, что обязательная маркировка приводит к росту цен на товары. В худшем же случае производство и продажа продукции становятся для бизнесменов просто нерентабельными, поэтому часто такие предприятия закрываются.

Фото: Pite.tv