В Петербурге предприниматели раскритиковали "Честный знак"

Бизнес просит ввести временный мораторий на ответственность за несоблюдение новейших правил маркировки продукции.

В рамках второго совещания рабочей группы по вопросам обязательной маркировки товаров в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга прошли слушания докладов предпринимателей, где критиковалась система "Честный знак". По мнению представителей бизнеса, данная маркировка провоцирует большое количество проблем, – рассказывают в пресс-службе петербургского парламента.

В докладах предпринимателей отмечалось, что проблемы, связанные с введением системы "Честный знак", являются общими для всех субъектов. Тяжёлые накладные расходы на замену оргтехники, трудности работы с электронной системой маркировки отражаются на увеличении стоимости товаров и подвергают розничные торговые точки риску доппроверок, штрафных санкций и даже уголовного преследования. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

В связи с перечисленными трудностями представители малого и среднего бизнеса просят правительство ввести временный мораторий на административную и уголовную ответственность за нарушение правил системы "Честный знак". По мнению предпринимателей, это нужно для того, чтобы начинающий бизнес, не опасаясь штрафов или ответственности, смог качественно организовать процесс маркировки.

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Фото: РБК