В Петербург из Узбекистана приедет группа мигрантов для работы на швейной фабрике

В конкурсе приняли участие более 100 человек.

Группа из 40 человек приедет из Узбекистана в Петербург на работу. В марте компания "БТК Групп" сделала заявку на организованный набор рабочих, узнали "Невские Новости" в Агентстве по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Конкурсы прошли в Андижанской, Самаркандской, Ферганской, Навоийской, Хорезмской и Джизакской областях страны. В нем приняли участие более 100 человек, из которых отобрали около 40. Теперь их приезда в ближайшие дни ожидают в Петербурге.

"БТК Групп" — производственный комплекс легкой промышленности. Производит специальную и форменную одежду, экипировку, маски.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что десятки мигрантов стояли в очереди у Единого миграционного центра в Петербурге.

Фото: ОП АО "БТК групп" / Анастасия Фабричная