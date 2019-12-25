В России прекратился рост числа цветочных магазинов

Отмечается, что в феврале 2026 года в стране насчитывалось 14,4 тыс. цветочных магазинов.

В России с начала 2025 года прекратился рост числа цветочных магазинов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные сервиса "2Гис"/

Отмечается, что в феврале 2026 года в стране насчитывалось 14,4 тыс. цветочных магазинов. Примерно такой же показатель был в феврале минувшего года. При этом за год до этого число цветочных магазинов в РФ увеличилось на 10% за 12 месяцев. В среднем по стране в 2025 году данный показатель сократился.

Также сообщается, что в прошлом году в России зарегистрировали три тысячи новых индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на продаже цветов. В 2024 году таких индивидуальный предпринимателей было 1,7 тысяч.

