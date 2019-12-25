Петербуржцы считают, что размер средней зарплаты должен быть 110 тыс. рублей

Размер приемлемого среднего дохода у мужчин в Северной столице выше, чем у женщин.

Жители Петербурга считают справедливой среднюю зарплату в 110 тыс. рублей. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя опрос.

Отмечается, что размер приемлемого среднего дохода у мужчин в Северной столице выше, чем у женщин, – 130 тыс. против 92 тыс. рублей соответственно. Для горожан в наиболее активном возрасте (от 35 до 45 лет) – 117 тыс. рублей, для тех, кто моложе, – 97 тыс. рублей, для представителей возраста от 45 лет – 110 тыс. рублей.

При этом, по данным Петростата, средняя начисленная заработная плата в Петербурге составляет 101,9 тыс. рублей.

Выше всех оценивают свои компетенции программисты, маркетологи, менеджеры по логистике и ИТР (по 147 тыс. рублей), аналитики (137 тыс. рублей), водители и менеджеры по продажам (по 125 тыс. рублей), а также врачи (120 тыс. рублей).

Ранее на Piter.TV: названы лидеры по уровню зарплат в Петербурге.

Фото: Piter.TV