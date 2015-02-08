"Справедливая Россия" назвала своих кандидатов в ЗакС Петербурга

Всего в список кандидатов вошло 85 человек.

В петербургском отделении партии "Справедливая Россия - Патриоты - За Правду" определились с кандидатами на выборы в городской парламент. Конференция прошла 1-го июля, в ней принимал участие председатель Сергей Миронов.

В общегородскую часть списка вошли глава эсеров в Петербурге Марина Шишкина, депутаты Госдумы Олег Нилов и Елена Драпеко.

Действующие депутаты ЗакСа Петербурга Михаил Амосов и Надежда Тихонова будут избираться по 6 и 7 одномандатному округу, соответственно.

Всего в список кандидатов вошло 85 человек: 67 мужчин и 17 женщин. У 82 человек есть высшее образование. Помимо нынешних депутатов Госдумы и ЗакСа в нем также есть 22 депутата муниципальных советов. Впервые баллотируются 12 кандидатов.

Ранее Piter.TV назвал кандидатов по общегородскому списку от ЛДПР.

Фото: VK / СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Санкт-Петербурге