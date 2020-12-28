Нарколог назвал способ определения алкоголизма

По словам врача, некоторые люди могут даже не страдать от алкоголизма.

Алкоголизмом считается потребление спиртного чаще чем раз в две недели в любом количестве. Об этом "Ленте.ру" рассказал психиатр-нарколог Ивери Кизицкий.

По словам Кизицкого, некоторые люди могут даже не страдать от алкоголизма. Такой образ жизни вредит только внутренним органам человека, но он этого даже не чувствует на протяжении нескольких лет.

Нарколог также подчеркнул, что после каждого приема алкоголя у человека снижается качество жизни. Люди с алкоголизмом могут ссориться с кем-то или нарушать закон.

Ранее еще один нарколог поделился способом проверить себя на алкоголизм.

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