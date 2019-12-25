Нарколог поделился способом проверить себя на алкоголизм

Новогодние праздники – период, когда некоторым придётся испытать похмельный синдром.

Новогодние праздники – период, когда некоторым придётся испытать похмельный синдром. То, как человек переносит это состояние, позволит понять, есть ли у него проблемы с алкоголем. Об этом радио Sputnik сообщили эксперты

Если мы говорим о коктейлях, то пять, шесть, семь и больше — вам гарантированно будет плохо. И не рекомендуется смешивать напитки, приготовленные из разного сырья. Василий Захаров, основатель сообщества "Околобара"

Как рассказал психиатр и нарколог Михаил Тетюшкин, здоровому человеку, после того, как он перебрал с алкоголем, будет очень плохо, он даже не захочет думать о запахе и вкусе спиртного.

А если ситуация обратная и с утра рюмка водки моментально ставит человека на ноги, это уже печально. Это уже вторая стадия алкогольной зависимости.

В октябре нарколог рассказал, как сильно выпивали петербуржцы в самоизоляции.

Фото: Piter.tv