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Нарколог поделился способом проверить себя на алкоголизм
Сегодня, 12:58
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nastya960

Нарколог поделился способом проверить себя на алкоголизм

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Новогодние праздники – период, когда некоторым придётся испытать похмельный синдром.

Новогодние праздники – период, когда некоторым придётся испытать похмельный синдром. То, как человек переносит это состояние, позволит понять, есть ли у него проблемы с алкоголем. Об этом радио Sputnik сообщили эксперты

Если мы говорим о коктейлях, то пять, шесть, семь и больше — вам гарантированно будет плохо. И не рекомендуется смешивать напитки, приготовленные из разного сырья.

Василий Захаров, основатель сообщества "Околобара" 

Как рассказал психиатр и нарколог Михаил Тетюшкин, здоровому человеку, после того, как он перебрал с алкоголем, будет очень плохо, он даже не захочет думать о запахе и вкусе спиртного.

А если ситуация обратная и с утра рюмка водки моментально ставит человека на ноги, это уже печально. Это уже вторая стадия алкогольной зависимости.

В октябре нарколог рассказал, как сильно выпивали петербуржцы в самоизоляции.

Фото: Piter.tv

Теги: алкоголизм, алкоголь, нарколог
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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