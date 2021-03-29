Петербурженка Анна Желева выиграла золото на первенстве мира по дзюдо в Эквадоре

К триумфу на мировом уровне спортсменку подготовили тренеры Екатерина Буравцева и Татьяна Беляева.

В Эквадоре завершилось первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек. Представительница Петербурга Анна Желева стала победительницей турнира в весовой категории свыше 70 кг, сообщает городской комитет по физической культуре и спорту.

К триумфу на мировом уровне спортсменку подготовили тренеры Екатерина Буравцева и Татьяна Беляева.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские джитсеры привезли из Абу-Даби 13 золотых медалей.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга