Юный петербуржец сломал 8 позвонков во время урока физкультуры в лицее

Застройщик отказался компенсировать лечение, хотя ранее обещал.

Ученик одного из петербургских лицеев получил компрессионный перелом восьми позвонков во время урока физкультуры, когда оборвался канат для лазания. Инцидент произошел 10 октября — 12-летний мальчик упал с высоты около трех метров. Сейчас ребенок вынужден носить корсет и обучаться дома, ему запрещено сидеть в течение полугода.

Как сообщает 78.ru, в день происшествия директор лицея написал матери пострадавшего, что застройщик — компания "Арсенал" — готова компенсировать затраты на лечение. Однако когда все необходимые документы были собраны и отправлены, женщина получила отказ с формулировкой, что "виновный не был найден" и компенсации не будет.

У меня ребенок занимается плаванием в спортивной школе Олимпийского резерва. Такого объема реабилитации ему недостаточно для того, чтобы вернуться в спорт. Он хочет вернуться в спорт. У него третий взрослый разряд по плаванию. Мама пострадавшего мальчика

Она пояснила, что без полного восстановления позвоночника сыну не дадут допуск к тренировкам. Сейчас семья планирует обратиться в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Вопрос о состоянии спортивного оборудования в лицее и соблюдении норм безопасности на уроках физкультуры остается открытым.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге начальника колонии арестовали за взятки с заключенных.

Фото: Piter.TV