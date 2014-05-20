В Петербурге начальника колонии арестовали за взятки с заключенных

Руководство ИК-4 и авторитетные заключенные собирали с осужденных по 5 тысяч рублей в месяц за «поблажки».

Начальник тюрьмы-колонии №4 в Санкт-Петербурге задержан по делу о получении взяток в крупном размере. Как сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по городу, по решению Октябрьского районного суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие считает, что еще в конце 2022 года начальник колонии и неустановленные сотрудники создали организованную группу для вымогательства денег у заключенных. К осени 2023 года они вовлекли в схему авторитетного осужденного Т. (приговоренного за заказные убийства) и других подобных лиц.

По версии следствия, руководство колонии создавало для рядовых заключенных невыносимые условия, после чего "авторитеты" предлагали им платить за поблажки. Размер ежемесячной выплаты составлял 5 тысяч рублей с человека до конца срока заключения. Всего, по данным СК, группа собрала с осужденных 443 478 рублей.

Следствием совместно с сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведены обыски, выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере).

Фото: Piter.TV