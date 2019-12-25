Суд арестовал фигурантов дела о нападении со стрельбой в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения троим фигурантам уголовного дела о хулиганстве, связанном с нападением и стрельбой на Владимирском проспекте. Все обвиняемые заключены под стражу, среди них есть несовершеннолетний.

По версии следствия, утром 20 апреля группа молодых людей спровоцировала конфликт и напала на двух человек. Потерпевших избили, а также произвели выстрел в сторону одного из них из неустановленного предмета.

Двое подозреваемых были задержаны в день происшествия, еще одного участника, который оказался несовершеннолетним, правоохранители задержали на следующий день. Всем троим предъявлены обвинения.

Фигуранты настаивали на более мягкой мере пресечения, однако суд принял решение о заключении под стражу. Они останутся под арестом как минимум до 19 июня.

