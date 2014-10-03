Спортсмена-экстремала зафиксировали камеры на КАД

КАД - это скоростная дорога, где автомобили могут развивать скорость до 110 км/ч. Поэтому пешеходам, велосипедистам и пользователям электросамокатов находиться там запрещено из соображений безопасности.

Камеры видеонаблюдения, установленные на КАД вокруг Петербурга, зафиксировали необычное событие - спортсмен, занимающийся кардио-тренировками, бежал вдоль скоростной трассы. Видео было опубликовано в Telegram-канале комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Важно отметить, что КАД - это скоростная дорога, где автомобили могут развивать скорость до 110 км/ч. Поэтому пешеходам, велосипедистам и пользователям электросамокатов находиться там запрещено из соображений безопасности. Однако некоторые люди игнорируют эти правила.

Пресс-служба комитета пояснила, что полоса безопасности служит своего рода буфером: туда можно встать при поломке автомобиля, кроме того, она часто принимает на себя удар при ДТП. Одним из таких экстремалов стал спортсмен, который бежал вдоль дороги, причем навстречу движению транспорта.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе на КАД.

Видео: Telegram / dorogi_lo