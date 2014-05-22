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В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе на КАД

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Злоумышленник выстрелил в мотоциклиста.

Правоохранители нашли причастного к стрельбе в мотоциклиста на КАД. Инцидент произошел 17 июня в районе Вишерской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Пострадавшего доставили в больницу. Мотоциклист  был госпитализирован с ранением спины. Информация о состоянии 36-летнего мужчины уточняется. 

На место случившегося прибыли полицейские. На следующий день в 18:25 в квартире дома 14 по  Школьной улице  поселка  Шушары опергруппой Главка по подозрению в причастности к этому преступлению задержан 47-летний неработающий. По предварительным данным, злоумышленник стрелял из пневматической винтовки "Крикет Аргус 60W".

Мотоциклист отметил, что никаких конфликтов и угроз  на дороге не было. Подозреваемый уверяет, что стрелял по дорожному знаку, но случайно промахнулся. Пуля попала в мотоциклиста. 

Возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что неизвестный на велосипеде поджёг машину на Заневском проспекте.

Видео: Telegram / Петербургская полиция

Теги: кад, полиция, стреляли в мотоциклиста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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