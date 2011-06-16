Неизвестный на велосипеде поджёг машину на Заневском проспекте

Владелец автомобиля успел вовремя заметить возгорание и потушить его.

В Петербурге неизвестный мужчина, одетый в форму дворника и маску, поджег припаркованную во дворе жилого комплекса "Малая Охта" иномарку, а затем скрылся с места происшествия на велосипеде, сообщается в Telegram-канале "Mash на Мойке".

Происшествие стало известно благодаря очевидцу, который успел снять на видео злоумышленника и опубликовать сообщение в общедомовом чате.

Владелец автомобиля успел вовремя заметить возгорание и потушить его. В настоящее время полиция занимается поиском поджигателя.

Ранее мы сообщили о том, что в Лужском районе подросток врезался в стену на мопеде.

Видео: Telegram / Mash на Мойке