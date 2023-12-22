Многофункциональный спорткомплекс у парка Академика Сахарова готов на 90%

Просторное пятиэтажное здание у парка Академика Сахарова называют школой дзюдо имени Рахлина, однако оно предназначено для соревнований и тренировок по нескольким видам спорта.

Многофункциональный спорткомплекс в Калининском районе готов на 90%. Объект строят по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", сейчас идут работы по завершению остекления фасада, монтаж систем энергообеспечения и пусконаладка лифтового оборудования, а также различные отделочные работы.

Просторное пятиэтажное здание у парка Академика Сахарова называют школой дзюдо имени Рахлина, однако оно предназначено для соревнований и тренировок по нескольким видам спорта: дзюдо, фехтование, пулевая стрельба и художественная гимнастика.

В подвальном этаже здания расположены тиры для спортивной стрельбы с раздевалками и вспомогательными помещениями. На первом этаже здания разместятся входная группа с вестибюлем, зоной кафе с местами ожидания для родителей, помещение охраны, гардероб, медицинский кабинет, зал дзюдо, раздевалки для спортсменов, тренерские, служебно-бытовые помещения.

На втором этаже предусмотрены административные помещения комплекса, зона саун и служебно-бытовые помещения. На третьем этаже запроектированы залы для фехтования, общей физической подготовки и художественной гимнастики, раздевалки для спортсменов, тренерские. На четвертом и пятом этажах планируются комнаты отдыха для спортсменов, санитарно-бытовые и технические помещения.

Ранее на Яхтенной построили спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"