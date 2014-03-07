В Зеленогорске построят новый спортивный комплекс с залом для бокса

Фасады выполнят в тёплых природных оттенках — под дерево, с акцентами из светлого бежевого цвета.

В Зеленогорске появится современный спортивный комплекс. Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал его облик. Здание возведут на Спортивной улице, рядом с домом №2, по проекту архитектурного бюро "Мастер-Проект".

По заказу Фонда развития бокса и спортивной борьбы в комплексе создадут залы для тренировок и соревнований, помещения для тренеров, а также уютное кафе для спортсменов и посетителей.

Фасады выполнят в тёплых природных оттенках — под дерево, с акцентами из светлого бежевого цвета. Такой выбор, по замыслу архитекторов, позволит новому объекту гармонично вписаться в окружающую застройку и зелёный ландшафт.

Разработчики проекта подчёркивают, что при строительстве будет сохранено большинство деревьев на участке, чтобы сохранить естественную атмосферу.

А в Шушарах построят современную школу с оранжереей и парком науки.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре