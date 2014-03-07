В Шушарах построят современную школу с оранжереей и парком науки

Школа рассчитана на 33 класса и будет включать не только учебные кабинеты, но и бассейны, актовый зал, амфитеатр на 400 мест, телестудию, мастерские и залы для спорта и хореографии.

В Шушарах появится новая школа на 825 мест. Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал её архитектурный облик. Здание построят на Муромской улице по проекту архитектурного бюро "ЭДА".

Школа рассчитана на 33 класса и будет включать не только учебные кабинеты, но и бассейны, актовый зал, амфитеатр на 400 мест, телестудию, мастерские и залы для спорта и хореографии. Внутренние пространства разработаны с учётом возраста учеников — для младших и старших школьников предусмотрены отдельные зоны отдыха и столовые.

Отличительной чертой станет благоустройство территории. Возле школы появится оранжерея, "парк науки и искусства" с уличными экспонатами, открытый театр, спортивные площадки и огород. Всё это создаст пространство, где дети смогут не только учиться, но и творчески развиваться и отдыхать.

Фасады здания украсят камнем, штукатуркой и медными панелями, что придаст школе современный и выразительный вид. Строительство объекта станет частью развития социальной инфраструктуры активно растущего района.

Ранее в ЖК "Зелёный квартал" достроили новую школу с бассейном и футбольным полем.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре