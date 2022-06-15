В Невском районе появится современный спортивный центр с крытыми кортами и кофейней

Архитекторы сделали ставку на современный стиль.

В Петербурге согласовали проект нового спортивного комплекса, который построят на улице Грибакиных в муниципальном округе Обуховский. Здание объединит крытые корты, залы для тренировок и зону отдыха с террасой. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект подготовлен компанией "Испытательный Центр "Стройэксперт"" по заказу ООО "Красный Октябрь". В центре оборудуют помещения для разминки, зал общей физической подготовки, кофейню и административные кабинеты. На третьем этаже разместится открытая терраса с видом на спортивную площадку, а рядом — несколько уличных кортов.

Архитекторы сделали ставку на современный стиль: фасады оформят металлическими панелями и витражами, благодаря чему здание будет выглядеть лёгким и просторным. Большие окна обеспечат естественное освещение и создадут атмосферу открытости.

В Горелово построят новый детский сад с бассейном и игровыми площадками.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре