В Горелово построят новый детский сад с бассейном и игровыми площадками

В Петербурге согласован проект нового детского сада в Горелово, на улице Политрука Пасечника. Здание рассчитано на 140 воспитанников от года до семи лет и станет ещё одним современным дошкольным учреждением в активно растущем районе.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", проект разработан компанией "Инвестиционная строительная компания НКС" по заказу городского Фонда капитального строительства и реконструкции. В садике появятся бассейн, музыкальный и спортивный залы, кружковые комнаты и прачечная.

Территорию вокруг здания благоустроят: установят детские площадки для ясельных и дошкольных групп, спортивную площадку и теневые навесы. Пространство спроектировано так, чтобы дети могли безопасно играть и проводить время на свежем воздухе.

