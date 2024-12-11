Спортивная федерация бокса Петербурга стала лучшей в РФ

Накануне в Москве подвели итоги V Всероссийского боксерского форума.

Спортивная федерация бокса Петербурга признана лучшей среди региональных по всей стране, заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский 3 февраля.

Накануне в Москве подвели итоги V Всероссийского боксерского форума. Спортивную федерацию бокса Северной столицы отметили за выступления сборных на первенствах и чемпионатах страны и международной арене, проведение массовых праздников, работу с учебными и социальными учреждениями, выполнение требований по присвоению званий. Кроме того, похвалили за количество открываемых залов и развитие этого вида спорта в регионе в целом, а также за работу в медиа-пространстве.

Приятно, что Петербург поддерживает высокий уровень развития бокса, и уже четвертый форум подряд отмечается коллегами за успехи. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: петербургские дзюдоисты взяли "золото" и "бронзу" на турнире в Париже.

Фото: Telegram / Пиотровский Online