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Спортивная федерация бокса Петербурга стала лучшей в РФ
Сегодня, 16:34
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Спортивная федерация бокса Петербурга стала лучшей в РФ

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Накануне в Москве подвели итоги V Всероссийского боксерского форума.

Спортивная федерация бокса Петербурга признана лучшей среди региональных по всей стране, заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский 3 февраля.

Накануне в Москве подвели итоги V Всероссийского боксерского форума. Спортивную федерацию бокса Северной столицы отметили за выступления сборных на первенствах и чемпионатах страны и международной арене, проведение массовых праздников, работу с учебными и социальными учреждениями, выполнение требований по присвоению званий. Кроме того, похвалили за количество открываемых залов и развитие этого вида спорта в регионе в целом, а также за работу в медиа-пространстве. 

Приятно, что Петербург поддерживает высокий уровень развития бокса, и уже четвертый форум подряд отмечается коллегами за успехи. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

Ранее на Piter.TV: петербургские дзюдоисты взяли "золото" и "бронзу" на турнире в Париже. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: бокс, петербургский спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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