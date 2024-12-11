Петербургские дзюдоисты взяли "золото" и "бронзу" на турнире в Париже

За два дня в соревнованиях поучаствовали около 300 атлетов.

Двое дзюдоистов из Петербурга стали победителем и призером одного из самых престижных турниров мира. Об этом 3 февраля рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Первый турнир года серии "Большой Шлем" Международной федерации дзюдо прошел в Париже. За два дня в соревнованиях поучаствовали около 300 атлетов, в их числе – Армен Агаян, Арман Адамян и Инал Тасоев из Северной столицы. Они представляют "Клуб Дзюдо Турбостроитель".

В категории свыше 100 килограммов взял "золото" Инал Тасоев, а в категории до 100 килограммов завоевал "бронзу" Арман Адамян.

Ранее на Piter.TV: петербургская спортсменка завоевала "золото" на чемпионате мира по восточным единоборствам в Индии.

Фото: Telegram / Пиотровский Online