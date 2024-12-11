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Петербургские дзюдоисты взяли "золото" и "бронзу" на турнире в Париже
Сегодня, 12:39
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Петербургские дзюдоисты взяли "золото" и "бронзу" на турнире в Париже

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За два дня в соревнованиях поучаствовали около 300 атлетов.

Двое дзюдоистов из Петербурга стали победителем и призером одного из самых престижных турниров мира. Об этом 3 февраля рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский. 

Первый турнир года серии "Большой Шлем" Международной федерации дзюдо прошел в Париже. За два дня в соревнованиях поучаствовали около 300 атлетов, в их числе – Армен Агаян, Арман Адамян и Инал Тасоев из Северной столицы. Они представляют "Клуб Дзюдо Турбостроитель". 

В категории свыше 100 килограммов взял "золото" Инал Тасоев, а в категории до 100 килограммов завоевал "бронзу" Арман Адамян. 

Ранее на Piter.TV: петербургская спортсменка завоевала "золото" на чемпионате мира по восточным единоборствам в Индии. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: дзюдо, петербургские спортсмены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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