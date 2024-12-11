Петербургская спортсменка завоевала золото на чемпионат мира по восточным единоборствам в Индии

Российские спортсменки заняли весь пьедестал почета в данной категории.

Спортсменка из Петербурга завоевала золото на чемпионате мира по восточным боевым искусствам, проходящем в Индии, в категории "Сётокан-кумите женщины". Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Российские спортсменки заняли весь пьедестал почета в данной категории, оставив позади соперниц из США, Индии, Новой Зеландии и других стран.

Поздравляю! Так держать, Петербург! – поздравил победительницу Пиотровский.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские спортсменки стали призерами финала международного Гран-при по самбо.

Фото: Telegram / Пиотровский Online