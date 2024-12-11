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Петербургская спортсменка завоевала золото на чемпионат мира по восточным единоборствам в Индии
Сегодня, 10:18
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Петербургская спортсменка завоевала золото на чемпионат мира по восточным единоборствам в Индии

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Российские спортсменки заняли весь пьедестал почета в данной категории.

Спортсменка из Петербурга завоевала золото на чемпионате мира по восточным боевым искусствам, проходящем в Индии, в категории "Сётокан-кумите женщины". Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

Российские спортсменки заняли весь пьедестал почета в данной категории, оставив позади соперниц из США, Индии, Новой Зеландии и других стран.

Поздравляю! Так держать, Петербург!

– поздравил победительницу Пиотровский.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские спортсменки стали призерами финала международного Гран-при по самбо.

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: санкт-петербург, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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