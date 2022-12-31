Петербургские спортсменки стали призерами финала международного Гран-при по самбо

Все девушки являются воспитанницами Комплексной школы высшего спортивного мастерства.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил в своём Telegram-канале, что петербургские спортсменки завоевали медали на финале международного Гран-при по самбо. Соревнования собрали 105 участников, а серия Гран-при длилась весь год.

Екатерина Дорошенко взяла серебро в весе до 65 кг, а София Анищенко и Лейла Искендерова выиграли бронзу в категориях 50 и 59 кг соответственно.

Все девушки являются воспитанницами Комплексной школы высшего спортивного мастерства. Пиотровский поздравил спортсменок с потрясающим результатом.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка взяла золото на турнире по тэхвондо "Большой Шлем".

Фото: Telegram / Пиотровский Online