Активные занятия спортом выбирают 65% жителей Ленобласти

Примерно 47% опрошенных граждан отметили положительные изменения в своей физической форме за последние три года.

По данным исследования, проведенного Центром уровню физкультуры и спорта в Ленинградской области, больше половины населения региона (65%) занимаются спортом не реже, чем один раз в неделю.

Примерно 47% опрошенных граждан отметили положительные изменения в своей физической форме за последние три года. Каждый второй из них занимается физкультурой несколько раз в неделю, 18% тренируются раз в неделю, а 16% предпочитают тренироваться пару раз в месяц.

Если говорить о местах для тренировок, то около 46% жителей называют дом своим любимым местом для физических упражнений, ещё 27% предпочитают посещение бассейнов, 25% отдают предпочтение спортивным залам. Каждый пятый респондент отмечает, что предпочитает тренироваться на уличных площадках. Кроме того, 65% респондентов утверждают, что спортивные сооружения находятся в шаговой доступности в их населенных пунктах. Однако для 30% участников опроса таких объектов вблизи от их домов не нашлось.

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