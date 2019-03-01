Более 200 тысяч цыплят из Ленобласти отправили в в Калининград

В декабре в грузовом терминале аэропорта Пулково под контролем государственных инспекторов Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проведён ветеринарный контроль 214 620 суточных цыплят, выращенных в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Птицы были отправлены воздушным транспортом в адрес птицеводческого предприятия Калининградской области.
В ходе проведения ветеринарного контроля должностными лицами ведомства было установлено, что все птицы здоровы, а документы и условия их транспортировки соответствуют всем нормативным ветеринарным требованиям.
Ранее Путин пообещал, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться.
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