В России могут лишить прав за управление автомобилем после приёма лекарств

Законопроект, уже принятый в первом чтении, предусматривает штраф до 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

В России может появиться перечень лекарственных препаратов, прием которых будет являться основанием для лишения водительских прав. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Как пояснил парламентарий, в перечень войдут препараты, затрудняющие концентрацию внимания — в первую очередь снотворные и седативные средства. Соответствующий законопроект уже принят Государственной Думой в первом чтении.

Для выписки штрафа водителю должна быть установлена совокупность клинических признаков опьянения, возникших вследствие приема лекарств, которые ухудшают внимание и реакцию, но не относятся к этиловому спирту или иным одурманивающим веществам. Сергей Леонов, глава комитета Госдумы по охране здоровья

Депутат также предложил маркировать такие лекарственные средства словами "противопоказано при вождении" на упаковке, чтобы водители могли сразу видеть ограничения. Законопроектом устанавливается административная ответственность за управление транспортным средством под воздействием таких препаратов — штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Окончательный перечень веществ определит правительство РФ.

Фото: Piter.TV