Суд лишил депутата Госдумы Валерия Рашкина водительских прав на полтора года

Суд лишил депутата Государственной думы от фракции КПРФ Валерия Рашкина водительских прав на 1,5 года. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на сообщение аппарата мирового судьи судебного участка №1 Лысогорского района Саратовской области.
Рашкина признали виновным по статье Кодекса об административных правонарушениях о невыполнении водителем ТС требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.
Дело рассматривалось в закрытом режиме. Помимо лишения возможности на протяжении полутора лет управлять транспортным средством парламентария обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября текущего года Рашкин, находясь на территории Саратовской области, без разрешения на охоту выследил и убил дикое животное. Затем он "принял меры к сокрытию своего оружия" и вместе с соучастниками разделал тушу с помощью ножей и топора, погрузили части животного в автомобиль и уехали. Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина 25 ноября. Парламентарию предъявили обвинение в незаконной охоте. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее Верховный суд ликвидировал международный "Мемориал"* (организация признана иноагентом на территории РФ).
Фото: Госдума
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