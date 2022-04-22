Гособвинитель считает приговор Рашкину справедливым

Политик получил от суда три года условно.

Государственный обвинитель заявил журналистам "РИА Новости" о том, что считает приговор депутату Государственной Думы от партии КПРФ Валерию Рашкину справедливым. Он напомнил о том, что отягчающих обстоятельств судебная инстанция не установила. При этом утверждения стороны защиты о политической мотивации расследования не подтвердились. Сам политик заявил прессе о том, что уже подал апелляцию и просит изменить приговор, ограничившись не условным сроком, а штрафом.

Напомним, что Калининский районный суд Саратовской области приговорил Валерия Рашкина по уголовному делу о незаконной охоте к трем годам лишения свободы условно. Испытательный срок для фигуранта расследования составит два года. Также парламентарий привлечен к административной ответственности. Его поймали за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, после чего лишили водительских прав и выписали штраф на 30 тысяч рублей.

По мнению Валерия Рашкина, масштабы общественного скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка".

Суд продлил запрет действий депутату Рашкину по делу о незаконной охоте.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости