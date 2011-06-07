В Госдуме призвали ввести адресные выплаты гражданам на покупку лекарств

Сергей Миронов также предлагает ограничить торговую наценку на лекарства в аптеках, а самые необходимые лекарства продавать без наценки.

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает коллегам по нижней палате парламента субсидировать для россиян покупку жизненно необходимых лекарств в том случае, если траты на их приобретение превышают десять процентов от доходов гражданина. Соответствующее заявление депутата распространили по СМИ сотрудники прес-сслужбы политического деятеля. Также законодатель считает, что важно полностью компенсировать покупку лекарств пенсионерам с доходом ниже, чем полтора прожиточного минимума. На сегодняшний день речь идет о сумме около 23 тысяч рублей.

Убежден, траты на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств не должны превышать 10% доходов человека - все, что выше, обязано субсидировать государство. Пенсионерам с доходом ниже, чем полтора прожиточных минимума... нужно полностью компенсировать траты на лекарства. Сергей Миронов, депутат ГД

Парламентарий заметил, что лекарственные препараты становятся все менее доступнее для пациентов, поэтому население страны начинает экономить на собственном здоровье ради того, чтобы им хватило на продукты питания, оплату ЖКХ и одежду. По мнению Сергея Миронова, в первую очередь страдают наименее обеспеченные слои населения, такие как пенсионеры, инвалиды, многодетные и малоимущие граждане.

