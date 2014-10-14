В Госдуме предложили разрешить покупать "красивые" госномера на аукционах

Деньги с продажи таких номеров будут поступать на социальные нужды.

В Госдуме предложили разрешить покупать "красивые" государственные номера на аукционах. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ, направленный вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко.

Автором инициативы выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Она предложила запустить механизм официальной продажи "красивых" номеров для транспорта через электронные торги. Деньги с продажи таких номеров будут поступать на социальные нужды.

Лантратова отметила, что такая инициатива позволит не только увеличить доходную часть федерального бюджета за счет добровольных платежей граждан, но и устранит предпосылки к коррупционным проявлениям.

Фото: Piter.tv