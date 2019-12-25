В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на автосписания с карт

По мнению депутатов, реализация подобного механизма станет важным шагом в защите прав потребителей в сфере финансовых услуг и поможет способствовать укреплению доверия к цифровой экономической системе.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов из парламентской фракции ЛДПР направил обращение главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной с предложением ввести механизм самозапрета на автоматические списания с банковских карт пользователей. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политика. В комментарии для "РИА Новостей" законодатель отметил, что новая функция позволила бы клиенту в мобильном приложении или личном кабинете установить настройку, по которой подобные платежи будут блокироваться. Таким образом клиент самостоятельно активирует опцию "Запрет регулярных списаний". При попытке проведения любого периодического платежа система на стороне банковской организации отклоняла бы такую финансовую операцию. В проекте говорится о том, что для совершения подписки гражданину потребовалось бы временно отключать данный запрет. Это усилило бы осознанность человек при заключении подобных соглашений. Сейчас же многие граждане, подписываясь на тот или иной онлайн-сервис, могут забыть об условиях автоматического продления. В результате это приводит к финансовым списаниям за неиспользуемые услуги. При этом процедура отзыва согласия часто является для пользователей сложной и неочевидной.

Таким образом, даже если потребитель подключит подписку и по каким-либо причинам забудет ее отключить, денежные средства с его карты списаны не будут. Это даст гражданам реальный и простой инструмент контроля над своими финансами, а также стимулирует поставщиков услуг делать процедуру отписки максимально простой и прозрачной. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

