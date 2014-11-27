Аксаков: ограничения числа банковских карт на человека введут в декабре

В Госдуме рассказали о нововведениях для россиян в банковской сфере.

Лимит на количество банковских карт для одного человека российские власти планируют ввести уже с декабря 2025 года. Соответствующее заявление журналистам из газеты "Известия" сделал председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законодатель уточнил, что инициатива Государственной думы предлагает формирование двух уровней лимита. Речь идет о том, что клиент не сможет получать в одной кредитной организации более пяти карт на себя, а также не сможет иметь свыше 20 банковских карт во всех банках страны. В издании отмечается, что в России должен заработать сервис, с помощью которого граждане будут отслеживать, где и в каком банке были выпущены им карты.

