В ЦБ высказались о законодательстве об инвестировании в криптовалюты

Центральный банк хотел бы, чтобы российское законодательство об инвестировании в криптовалюты было принято в следующем году. Соответствующее заявление сделал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, выступая на на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. Эксперт из государственного финансового регулятора объяснил, что после наступления 2026 года ЦБ планирует дать около одного года на подготовку всех участников процесса к обелению сделок с криптовалютой. Правки в федеральное законодательство, административный и уголовный кодексы могут вступить в силу с 2027 года. Власти намерены ввести ответственность по статье за нелегальный оборот криптоактивов.

Мы бы очень хотели, чтобы законодательство, которое описывает все инвестирование в криптовалюты, было принято в 2026 году. Одновременно с этим и начал бы работу лицензионный процесс, чтобы до конца 2026 года может быть появились уже первые компании с соответствующими лицензиями. Владимир Чистюхин, эксперт

Эксперт уверен, что такого рода подходы с одной стороны позволяют федеральным властям сохранить инновационность инструментов и успешно внедрить тот инструмент, который затем становится обыкновенным, утилитарным во многих юрисдикциях. А с другой стороны власти максимально защищают общественные и государственные национальные интересы.

