Набиуллина заявила, что в России "банковское рабство" почти отошло в прошлое

Глава ЦБ рассказала о улучшении качества услуг банков для клиентов в России.

"Банковское рабство", когда работодатель навязывает сотрудникам конкретный зарплатный банк и не дает альтернативы, на российской территории почти отошло в прошлое. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка страны Эльвира Набиуллина, выступая на "Финополисе-2025". Эксперт из государственного финансового регулятора объясни ла участникам мероприятия, что раньше на "Финополисе" обсуждалась возможность бесплатного перевода денежных средств человеком между собственными счетами. на тот момент такое нововведение кредитные организации восприняли спокойно. Теперь они стали более уверенными в том, что могут сохранить клиентов не за счет заградительных комиссий на выход, а за счет предоставления качественных, лучших услуг и сервисов.

Технологии ведут к росту конкуренции. Людям действительно стало проще выбирать, менять финансовую организацию, банк, если они видят, что где-то сервисы, продукты лучше. И то "банковское рабство", о котором мы так горячо спорили еще несколько лет назад, можно сказать, почти отошло в прошлое. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Фото и видео: Вконтакте / Банк России