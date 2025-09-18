  1. Главная
Сегодня, 14:28
Набиуллина заявила, что в экономике России нет рецессии

Глава ЦБ РФ рассказала о признаках рецессии, которые не наблюдаются в стране.

Не нужно путать рецессию с замедлением экономики, рецессии на территории страны сейчас не наблюдается. Соответствующее заявление сделала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Московского финансового форума (МФФ) в 2025 году. Чиновница из государственного финансового регулятора сообщила о том, что утверждение о технической рецессии в экономической системы России является дискуссионным утверждением.

Прежде всего, не надо путать рецессию, которая, я согласна, ассоциируется с очень негативными явлениями, с замедлением экономики. Да, замедление экономики происходит, но рецессии нет. И даже когда говорят о технической рецессии, имеют в виду, что экономика снижается два квартала подряд. У нас и это не наблюдается.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Банк России видит разрозненные признаки того, что напряженность на рынке труда немного снижается. 

Набиуллина: жители России продолжают ощущать высокий рост цен.

Фото и видео: Вконтакте / Московский финансовый форум

