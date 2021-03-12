Петербургский суд лишил прав автомобилиста, не пропустившего машину скорой помощи

Медицинская карета мчалась со включенной сиреной и проблесковым маячком.

Мировой судья судебного участка №25 Выборгского района Петербурга лишил горожанина Алексея Данилова водительских прав. Три месяца мужчина не сможет управлять транспортными средствами за проступок на дороге, рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Как выяснилось, утром 27 января Данилов, ехавший на своей Suzuki SX4 по проспекту Энгельса к улице Рашетова, не уступил дорогу карете скорой помощи. Медицинский автомобиль мчался со включенной сиреной и проблесковым маячком, однако автомобилиста не смутил этот факт, и мужчина не освободил дорогу для скорой помощи.

В суде Данилов признал вину и пояснил, что не пропустил скорую, поскольку не понял маневров водителя.

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Видео: Piter.TV