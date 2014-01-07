Стал известен список адресов, где можно привиться "КовиВак"

Всего известны 40 адресов.

В понедельник, 24 мая, сотрудники комитета по здравоохранению отметили, что фармацевтической базе потребуется пару дней, чтобы развести поступившую партию "КовиВака" по пунктам вакцинации.

На данный момент петербуржцы могут выбрать одно из сорока пунктов, чтобы привиться новой вакциной. Чиновники отметили, что сначала нужно выбрать учреждение из списка, а на месте уточнить, что вы пришли на "КовиВак", поскольку электронная запись не дает возможности выбора вакцины. Отмечается, что лицам старше 60 лет вакцину пока предлагать не будут.

Полный список адресов указан здесь.

Ранее мы писали, что Комздрав Петербурга рассказал о смертельных случаях после вакцинации от коронавируса.

Фото: комитет по здравоохранению