Жители Петербурга прочли списки погибших во время блокады Ленинграда

Жители Петербурга 8 сентября прочли списки погибших во время блокады Ленинграда. Цель мероприятия – назвать всех, даже если на это уйдут годы, передает телеканал "Санкт-Петербург".

За 7 лет акции прозвучали 160 тыс. имен из 650 тыс. известных. Поминальные списки читают во дворах, в школах, на городских площадях и в музеях.

Для нас важный такой момент – прочитать эти списки. У многих из тех, кто работает в нашем музее, были родственники, и мы считаем для себя таким важным моментом назвать эти имена и тоже поучаствовать в акции. Ирина Гайдова, методист Музея-квартиры актеров Самойловых

В этом году поминальные чтения проходят более чем на 70 площадках, включая Эрмитаж, Русский музей, "Манеж", Александринский театр, "Севкабель Порт", Фонтанный дом и другие.

Фото: Piter.TV