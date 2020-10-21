Комздрав Петербурга предупредил о фейке об отправке медиков в командировку на СВО

Такая информация ранее появилась в одном из Telegram-каналов.

В Комитете по здравоохранению Петербурга опровергли фейк о том, что они собирают с медорганизаций списки сотрудников, которых отправят в командировку в зону специальной военной операции (СВО).

Комитет по здравоохранению сообщает, что информация о рассылке в медицинские учреждения Санкт-Петербурга приказа Комитета сформировать списки добровольцев для командировки в зону проведения СВО, появившаяся в одном из Telegram-каналов, носит фейковый характер. Комздрав СПб

Скриншот: Telegram / Комздрав СПб

Ранее мы рассказывали, что председателем Комитета по здравоохранению Петербурга назначен Андрей Сарана.

Фото: Piter.TV