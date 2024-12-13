Председателем Комздрава Петербурга стал Андрей Сарана

Он начал работать в Комитете с 2019 года.

Председателем Комитета по здравоохранению Петербурга назначен Андрей Сарана. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета.

Андрей Сарана начал работать в Комитете по здравоохранению в 2019 году. Он курировал организацию работы стационарных учреждений.

На время его работы пришлось самое тяжелое для здравоохранения время – эпоха пандемии COVID-19, которая продолжалась более 3 лет. Андрей Михайлович непосредственно руководил перепрофилированием стационаров, а также оснащением всем необходимым – кислородом, расходными материалами и лекарствами. За время пандемии в Петербурге были построены 6 корпусов-трансформеров для лечения инфекционных больных. Комздрав Петербурга

Также с 2019 по 2024 год Петербург при участии Андрея Сараны успешно реализовывался национальный проект "Здравоохранение". Самые большие изменения произошли в сфере борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Северной столице создана сеть из 20 амбулаторных центров онкологической помощи (ЦАОПов), а стационарная помощь сконцентрирована в 4 ведущих городских онкоцентрах, оснащенных самым передовым оборудованием. Для больных с острыми коронарными катастрофами функционирует сеть из 17 региональных сосудистых центров, которые также получили самое современное оборудование.

В 2025 году Петербург участвует в реализации новых национальных проектов – "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья". Основной задачей к 2030 году является увеличение ожидаемой продолжительности жизни петербуржцев до 80 лет.

Фото: Комздрав Петербурга